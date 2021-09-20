巨人　サインボール 直筆　プロ野球　セリーグ　パリーグ　サイン　ジャイアンツ

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商品詳細
まとめまして87点。色紙2枚、85球、うち8球は印刷サインボール(稲葉氏・上原氏など)、77球は直筆です。直筆のうち6球ほどは他球団、他は全て読売巨人軍の直筆サインボールになります。77球については直筆保証、側面にgiantsなどの表記あり。8・9枚目に高井雄平氏のもの。高田繁氏、松井稼頭央氏、山口俊氏など諸々。直筆のサイン色紙は①読売ジャイアンツ 背番号58・星孝典②読売ジャイアンツ 背番号94・中井大介となります。印刷は1個10円、直筆は1個140円として円とさせて頂きます。直筆色紙二枚は10円です。このまま袋に入れ、ダンボールに詰めての発送となります。可能な限りすぐ発送します(郵便局開局の平日)。基本的には定形外、大きい場合はレターパックにての発送です。定形外は平日のみ郵便局が配達します。多忙のため管理番号のお知らせ等、必要な時以外は基本的に無言取引となります。メッセージ等も不要です。値段は送料・梱包費用込ということをご考慮ください。
http://narcologia.ru/goods/smear361404.html
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http://narcologia.ru/goods/freshman21756.html
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