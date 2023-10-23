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読売ジャイアンツ　スペシャルカードエディション 2023 全13枚
商品番号 C59484664183
商品名

読売ジャイアンツ　スペシャルカードエディション 2023 全13枚
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ　スペシャルカードエディション2023読売巨人軍　非売品カードセット各ベースボールカードに、金箔サインが印刷されています。原辰徳　小林誠司　丸佳浩　吉川尚輝　大勢　中田翔　大城卓三　アダム・ウォーカー　坂本勇人岡本和真　戸郷翔征　菅野智之　高梨雄平全13枚写真撮影、中身の確認のために開封しました。匿名配送のメルカリ便で、箱に入れてお送りします。細かい点気になる方はご遠慮ください。読売ジャイアンツジャイアンツジャイアンツくじジャイアンツファンクラブ巨人ベースボールカード野球チーム...読売ジャイアンツ
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