YONEX　軟式テニスラケット　NEXIGA10　シリーズ最軽量　綺麗

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ヨネックス 軟式テニスラケット ネクシーガ10 シリーズ最軽量 綺麗 匿名配送シリーズ最軽量160gのラケットなので、女性の方、ジュニアの方、また、初心者の方でも扱いやすいラケットとなっております。フェイス面積:95平方インチ全長:690mm推奨テンション：18-28lbsウェイト:160g（ガット含まない）バランス:335mmグリップサイズ:G1素材：高強度カーボン、タフGファイバーシャフト小傷、擦れ等ございますが、全体的には綺麗なほうだと思います。目立つ傷は写真に撮っておきましたのでご確認ください。ガット摩耗感ありません。そのままお使いいただけます。グリップべたつき等なく良好な状態です。そのままお使いいただけます。元グリップは残っております。簡易クリーニングを致しましたペット飼育しておりません喫煙習慣ございません動作保証については不具合ありの場合、受取通知前に申告していただければ対応致しますプチプチ梱包をした後、ダンボールケースに入れて、匿名配送で発送致します#YONEX#ヨネックス#軟式テニス#NEXIGA