【ほぼ新品❗️最終29日まで❗️美品✨】ヘッドインスティンクトテニスラケットカバー付

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商品詳細
＼最終お値下げ❗️大セール❗️10/29で販売終了／テニスを習おうかと買ったのですが、結局1回しか使っていません。まるで未使用のように、ほぼ新品の状態！非常に綺麗な状態です！綺麗に保管しておりましたが、このまま使わなそうなので、お譲りします。サイズ等が合う方には、非常にお得な商品だと思います。新品同様のカバーも付いています。元値は40,000円位しました。ブランド HEADモデル インスティンクトMPlightラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ性別···レディースグリップサイズ···1重量（g）···260〜274.9gバランス…340MM#キラリンのアイテムはこちら#ヘッド#テニス#テニスラケット#グリップ#インスティンクト#HEAD#新品#未使用#新品同様#tennis#sport#スポーツ#ラケットカバー#レディース#スポーツの秋#秋#オータム
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