極美品✨初心者✨レディースゴルフ✨クラブセット✨易しい✨11本セット✨カレドニア

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪【商品情報】メーカー:Caledoniaカレドニアシャフト:カーボン番手 :ドライバー、3W、5W、アイアン(5、6、7、8、9)PW、SW、パター 計11本 硬さ：L性別:女性 レディース利き腕：右キャディーバック:キャロウェイ カバー付【商品の状態】⚫︎通常使用によるスレ、小傷、当たり傷等がありますが、プレーに影響を与えるものではありません。⚫︎中古品の為小さな傷、汚れはご了承下さい。⚫︎あくまで、主観的意見の為画像をよくご確認下さい。【おすすめポイント】⚫︎全て統一ブランドからなるクラブセットです！統一ブランドならではの、全番手のロフト角、重量フロー、レングス等を考える事なく、今すぐお使いになられても、違和感なく全番手を使うことができます。⚫︎これから始められる初心者の方〜中級者の方向けですが、上達したとしても買い換える事なく、末長くお使い頂けるかと思います。⚫︎レディースゴルフクラブは市場でも品薄が続いています。是非この機会にご検討ください。
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