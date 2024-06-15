阪神梅田本店限定 阪神タイガースリーグ優勝記念 アレよ！ フェイスタオル

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース……阪神タイガースリーグ優勝…優勝記念…アレ…阪神梅田本店限定…限定…阪神優勝記念阪神百貨店限定商品です。新品未使用品です。阪神百貨店限定商品のためインターネット販売は無く、阪神梅田本店でしか購入できない限定品です。即購入OK入金確認次第発送いたします。値引き交渉可
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