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阪神梅田本店限定 阪神タイガースリーグ優勝記念 アレよ！ フェイスタオル
商品番号 I97974337936
商品名

阪神梅田本店限定 阪神タイガースリーグ優勝記念 アレよ！ フェイスタオル
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース……阪神タイガースリーグ優勝…優勝記念…アレ…阪神梅田本店限定…限定…阪神優勝記念阪神百貨店限定商品です。新品未使用品です。阪神百貨店限定商品のためインターネット販売は無く、阪神梅田本店でしか購入できない限定品です。即購入OK入金確認次第発送いたします。値引き交渉可
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