YONEX 26.0cm POWER CUSHION SH1810

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商品詳細
YONEXヨネックスPOWERCUSHIONパワークッションSH181026.0cm室内で試し履きしましたが足に合わず使用機会がないため出品させていただきます。ほぼ新品なので使用に関してはまったく問題なく状態は悪くないと思いますが気になる方はご質問ください(^^)価格交渉に関しては、ご遠慮いただいております。よろしくおねがいします。
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