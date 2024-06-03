YONEX GSR9 レッド SL1 目立った傷は無いです！

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商品詳細
グリップサイズ···1YONEXGSR9SL1目立った傷はなくわりと美品です。ガットは写真の通りです。
http://narcologia.ru/goods/conception719457.html
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