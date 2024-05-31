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美品! ローグSTトリプルダイヤLS 10.5°
商品番号 K45498334218
商品名

美品! ローグSTトリプルダイヤLS 10.5°
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のローグSTシリーズです。個人的にはトリプルダイヤモンドLSは通常のMAXLSタイプよりスピンがしっかり入ります。ロフトも10.5°なのでかなり安定します。ティーショットをしっかり置きたい方には必見です！重さ　194gです。この機会に是非お試しください！#ローグST#トリプルダイヤモンド#LS#10.5°#キャロウェイドライバー#パラダイム#MAX#即日発送‼︎種類···ドライバー、ヘッド利き手···右対象···メンズ
http://narcologia.ru/goods/tenet182963.html
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