美品! ローグSTトリプルダイヤLS 10.5°

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人気のローグSTシリーズです。個人的にはトリプルダイヤモンドLSは通常のMAXLSタイプよりスピンがしっかり入ります。ロフトも10.5°なのでかなり安定します。ティーショットをしっかり置きたい方には必見です！重さ 194gです。この機会に是非お試しください！#ローグST#トリプルダイヤモンド#LS#10.5°#キャロウェイドライバー#パラダイム#MAX#即日発送‼︎種類···ドライバー、ヘッド利き手···右対象···メンズ