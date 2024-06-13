羊毛フェルト　エゾモモンガ

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種別···ぬいぐるみ素材···羊毛フェルト木の高さ:9.5センチモモちゃん本体大きさ:3.5センチ土台には天然の木材を加工しています。同じ形の物はありませんのでご了承下さいm(__)mモモンガの顔も少しずつ違ってますので、お好みの子を選んで頂ければと思います。値段は大きさやモモンガの数で変動しております。まとめて購入であれば、送料分お安くさせて頂きます。ワンちゃんのオーダー制作も承っております。写真をアップして頂ければなるべく似せて製作させて頂きます。当方、犬が得意です。サイズ・値段についてはプロフィールをご参照下さい。心を込めて製作させて頂きますが、プロではないので完璧を求める方はご遠慮下さい。お気軽にコメントください。#羊毛フェルト#オーダー制作#羊毛フェルト犬#羊毛フェルト作品#エゾモモンガ#モモンガ#リス#どんぐり#くるみ