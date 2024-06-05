【送料込み】NITORI ニトリ 2人用布張りソファ(Nポケット A9H)

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NITORIニトリ 2人用布張りソファ(NポケットA9H)ご覧いただきありがとうございます。引越しが決まったのでお使い頂ける方にお譲りします。定価は税込7万円ほどで2年ほど前に購入しました。カバーを付けて使用していたので汚れや痛みは少なく比較的きれいだと思いますが、中古品にご理解のある方のみご購入ください。※当方非喫煙環境です。外せるカバーは洗濯して発送致します。クッションが柔らかく肌触りも良く使いやすいサイズのソファだと思います。大きな商品になりますので、梱包たのメル便で発送いたします。幅156cm×奥行90cm×高さ38cm(座面)/85cm(背もたれ)カラー···ベージュ 主な張り地···布・ファブリックサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）機能···クッション付テイスト···ナチュラル商品紹介柔らかさと弾力性を合わせたベッドのような心地よさのソファです。背クッションは樹脂綿とウレタンを主とした2重構造。包み込まれるような柔らかさとしっかりと支えるホールド感を両立させました。フレームには、歪みや反りが出にくく強度が高い積層合板を使用しています。大きめの肘クッションがついており、枕としても使えます。また共布のカバーとクッションで統一感のあるコーディネートができます。※クッション2個付き他にも色々出品していますのでよろしければご覧下さい。