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【値下げ可】リーンロゼ トーゴ パフ DENDEN 50周年記念ファブリック
商品番号 N42275182752
商品名

【値下げ可】リーンロゼ トーゴ パフ DENDEN 50周年記念ファブリック
ブランド名 リーンロゼ
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーンロゼトーゴ50周年限定パフオットマン2023年5月に新品で購入しましたが、不要になったため、出品いたします。パフ(オットマン)のみの販売です。発送前に掃除等は行いますが、細かい埃やゴミ等がある場合がございます。ご了承ください。『DENDEN』50周年記念モデルカラー:ライトグレーサイズ:W870×D870×SH380mm定価税込¥106,700生地ランクEご質問等ありましたら、コメントまでお願いいたします。
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