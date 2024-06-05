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- 【値下げ可】リーンロゼ トーゴ パフ DENDEN 50周年記念ファブリック
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商品詳細
リーンロゼトーゴ50周年限定パフオットマン2023年5月に新品で購入しましたが、不要になったため、出品いたします。パフ(オットマン)のみの販売です。発送前に掃除等は行いますが、細かい埃やゴミ等がある場合がございます。ご了承ください。『DENDEN』50周年記念モデルカラー:ライトグレーサイズ:W870×D870×SH380mm定価税込¥106,700生地ランクEご質問等ありましたら、コメントまでお願いいたします。
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