

軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダークブラウン）の卸・通販 | ビューティガレージ



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ホワイト）の ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ホワイト）の ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）の一括注文表 ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ホワイト）の ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ホワイト）の ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03（キャリーバッグ付） （ダークブラウン）の卸・通販 | ビューティガレージ



軽量木製折りたたみベッド EB-03DX（キャリーバッグ付）（ダーク ...



軽量木製折りたたみベッド EB-03（キャリーバッグ付） （ホワイト）の卸・通販 | ビューティガレージ



☆軽量木製折りたたみベッド☆ビューティーガレージ☆エステ用品 ...

【新品✨未使用】出張エステやプライベートサロンに最適で、使用しないときは折りたたんで収納可能。スペースがあまりないサロン様でも置く場所を選びません。女性一人でも、3ステップ30秒で簡単に組み立てられます。主な特徴■コンパクト＆軽量。■耐荷重800kg。■脚部の「M字型設計」で、施術者の足が入りやすく座った状態での施術も可能。■50～79cmの高さ調節機能付き。■お手入れ簡単PVCレザー。■30秒で簡単組み立て。