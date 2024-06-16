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パーソナルチェア　1人掛けチェア・ソファ　ラウンジチェア　アームソファ　ノーチェ
商品番号 R18381224799
商品名

パーソナルチェア　1人掛けチェア・ソファ　ラウンジチェア　アームソファ　ノーチェ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ＮＯＣEで数年前購入✨　送料込みの値段ですご覧いただきありがとうございます❗️あまり使用していないため状態がいいです✨かっこいい系のインテリアに⭐️ミッドセンチュリーやインダストリアルなどシックなインテリアに合います⭐️木枠部分がしっかりしていて重厚な感じですがデザインに抜けがありかっこいいラインです❗️送料がかかるため値段がギリギリです(梱包・たのメル便¥8600)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー幅64cm高さ72cm奥行き74.5cm座面幅58.5cm座面奥行き58.5cm
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