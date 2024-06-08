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商品詳細
中国茶器セット急須 湯呑み六客 トング茶盤数年前に一度だけ使用箱に汚れあります。使い方は5枚目写真参照ncnrカラー···ブラックグラス/カップ/酒器···湯呑み、茶器/抹茶碗素材···陶磁器(セラミック)
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