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【未使用】富士山グラス 2個セット 中川政七商店
商品番号 P18203163585
商品名

【未使用】富士山グラス 2個セット 中川政七商店
ブランド名 スガハラ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビールを注ぐことにより富士山が現れます。引出物や御祝などに人気の商品です。桐箱に入れてお届けいたします。「TokyoMidtownAward2008」のデザインコンペで水野学賞を受賞した富士山グラス2個で定価8308円(公式サイトより)のところ4900円(送料込み)でお譲りします。サイズは高さ75mm、飲み口の直径59mm、底の直径90mmです。結婚祝いで頂きましたが、グラスがたくさんあるのでお譲りします。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、ビアグラス/ジョッキ、ロックグラス、焼酎グラス素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/enquire804889.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful512651.html
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