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カリモク60 Kチェア 2シーター
商品番号 H35903008891
商品名

カリモク60 Kチェア 2シーター
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 6,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5〜6年前に購入しました。シートがかなりやぶれてますが、それ以外は細かい傷や汚れはありますが、大きな損傷はないかと思います。座り心地は新品に比べればへたっていると思います。座面の下に一カ所、チューブの様な物が出てきてしまってます。(8枚目の写真参照)シート以外はまだまだ使えそうなので、パーツ取りにいかがでしょうか。たのメル便にて発送いたします。送料込みでのお値段になります。カラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）
http://narcologia.ru/goods/Sydney739949.html
http://narcologia.ru/goods/revamp259022.html
http://narcologia.ru/goods/troupe726211.html
Kチェア2シーター | PRODUCT | カリモク60
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