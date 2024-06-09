カリモク60 Kチェア 2シーター

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商品詳細
5〜6年前に購入しました。シートがかなりやぶれてますが、それ以外は細かい傷や汚れはありますが、大きな損傷はないかと思います。座り心地は新品に比べればへたっていると思います。座面の下に一カ所、チューブの様な物が出てきてしまってます。(8枚目の写真参照)シート以外はまだまだ使えそうなので、パーツ取りにいかがでしょうか。たのメル便にて発送いたします。送料込みでのお値段になります。カラー···ブラック主な張り地···人工皮革（合成皮革）
http://narcologia.ru/goods/Sydney739949.html
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