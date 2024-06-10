システムベット ロフトベッド コンセント付き収納付きラック棚付き 部屋二段ベッド

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【しっかりとした支柱】耐荷重約150KG納得な構造にこだわり、直径4ｃｍのパイプを使い、ベッド面の耐荷重は約150KG。揺れにくい構造で、変な声も出さない。大人の男性でも安心してご利用いただけます。補強クロスバー付き、ベッド全体をしっかり支えます。【しっかりとした支柱】耐荷重約150KG納得な構造にこだわり、直径4ｃｍのパイプを使い、ベッド面の耐荷重は約150KG。揺れにくい構造で、変な声も出さない。大人の男性でも安心してご利用いただけます。補強クロスバー付き、ベッド全体をしっかり支えます。【通気性抜群】パイプ構造なので通気性抜群。布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。一人暮らしで狭い部屋でも、床が広くて、睡眠質量を保証します。＊こちらの商品にはマットは付属していません。＊【充実機能宮棚】小物が置けるスマホ、メガネや目覚まし時計など小物を置くことができます。そのうえ、コンセント付き、充電可能です。ベットでスマホ自由に使えます。【階段の片側に手すりを設置します】片側に手すりを設置したから、上っても、下りても、安定感バッチリ！階段だけでなく、物置棚でもあります。収納スペースアップはもちろん、本や写真を載せると、お部屋の雰囲気づくりができます。お部屋のレイアウトに合わせて、階段と宮棚を左右どちらかを選んで取り付けることができます。狭い部屋でも合わせます。【ベッド下のスペース利用可能】①ハンガーパイプを付いていて、タンスに服を収納できます。内にスーツケースを据えてもいいです。S字フック付属して、フックで服、帽子やかばんなどを引っ掛けて、お部屋の片付けは簡単になります。【秘密基地感があって楽しい】ソファーや机などの家具を置くと、リビングルームに変えます。さらに、友達が来たら、ベッドの下にベッドを合わせて、二段ベッドに変身します。