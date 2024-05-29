【未使用】ヘルスウェーブゴールド　すややか　ダブル　ハードタイプ　訳あり

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ご覧いただきありがとうございます。ヘルスウェーブゴールドすややかダブルハードタイプ未使用です。日本直販総本社より発売された正規品です。人気商品になります。特にダブルサイズはあまりないかと思いますのでこの機会にいかがでしょうか？未使用、美品です。開封時に本体をカッターで切ってしまったため、30センチほどの破れてしまいました。ご使用、機能に問題はありません。そのため格安価格になっています。気にされない方、ご理解いただけます方でお願い致します。取扱説明書付。◎ヘルスウェーブゴールド(ダブル)サイズ:巾140cm長さ195cm厚さ9.5cm定価242000円(税込)ヘルスウェーブゴールドは、トリマリン加工でマイナスイオン効果があり、背骨がまっすぐ伸びた寝姿勢を保つことができます。全健会のカイロプラクティック用マットレス米国カイロプラクティック医師学会推奨品日本成人病予防協会推奨品⚪発送梱包発送たのめる便で発送いたします。ご希望の日時にご希望の場所の設置までクロネコヤマト配達員が行ないます。業者の都合で引き取りの日が数日かかる場合がございます。古物商許可証 第471052022095