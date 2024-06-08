ナルミNARUMI フラワーフェアリーズ　カップ\u0026ソーサー1セット

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ご覧いただきありがとうございます。＊品名＊ナルミ フラワーフェアリーズ＊内容 カップ 口径8cm高さ7cm ソーサー直径14.7cm＊状態 未使用ですが自宅保管品ですのでご理解の程よろしくお願いします。神経質な方はご購入をお控え下さい。他にも色々出品していますのでご覧いただければ幸いです。コメント対応中でもご購入いただけた方を優先とさせていただきます。お値下げにはお応えできない場合があります。ご了承ください。ブランドのお箱は付きません。厳重に梱包し可能な限り24時間以内に発送できるようにさせていただきましたます。尚こちらの商品は、思っていたのと違ったなど、お客様のご都合でのキャンセルはお断りさせていただいています。商品情報については写真と説明文を十分にご確認の上、ご購入をお願い致します。不足した情報がございましたらお気兼ねなくご質問ください。カラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）