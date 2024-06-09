ノリタケ noritake カーニバル carnivale カップ\u0026ソーサー

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商品詳細
ノリタケのカーニバル、カップ\u0026ソーサー５客セットです。1年くらい前に正規のオンラインショップで購入しました。一客1760円、合計8800円のお品です。使用回数は2〜5回くらいかと思います。見た所金彩にハゲなどはないようです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln922402.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture318341.html
http://narcologia.ru/goods/injure31667.html
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