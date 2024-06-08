昭和レトロなガラス食器８枚X2種セット(当時物）

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昭和レトロガラス食器８枚X２種セットほぼ透明ですが薄く緑がかってます。冷やしソーメン、かき氷等に良いかと思います。厚さは大４ｍｍ小３．５ｍｍです。詳細は画像にてご確認下さい。購入後の返品は受け付けておりません。・こちら中古品になっておりますので、御理解ある方のお買い上げよろしくお願い致します。種類...サラダボウル素材...ガラスサイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、その他お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)、食器セット、そば用食器、アイス/サンデーカップ/かき氷、その他カラー...グリーン