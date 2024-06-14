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ニトリ　3人掛けソファー
商品番号 F33964635833
商品名

ニトリ　3人掛けソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 19,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ニトリの3人掛けソファ※定価89800円(ソファ69900円+オットマン19900円)オットマンもついた価格です(*´꒳`*)★お子様がいるご家庭におすすめ①飲み物をこぼしてもOK！布じゃないので拭くだけで汚れが落ちる②枠組み含む全てに角がなく安心③下の部分が空いているのでお掃除が簡単④軽いので移動がとっても楽画像にあるように、小さな傷が何箇所かあります。何年か使っていますので、気になる方はご購入をお控えください。主な張り地···天然皮革（本革）※本革の部分と合皮の部分があります機能···オットマン付
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