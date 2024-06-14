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小樽ガラス　ペアグラス　コップ２個
商品番号 C29696960179
商品名

小樽ガラス　ペアグラス　コップ２個
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,727 円
在庫状況 あり

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商品詳細

千歳空港のガラス屋さんで購入　使うのが勿体なくて　ずっと飾っていました。１個３０００円くらいだったと思います種類...コップ素材...ガラスサイズ...小（直径：８センチ　高さ８.５センチ形状...丸割れ物なので慎重に梱包しますが発送後の紛失や破損等の事故は責任を負いかねますのでお願い致します
http://narcologia.ru/goods/reproduce66555.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox814839.html
http://narcologia.ru/goods/recycling452214.html
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