小樽ガラス　ペアグラス　コップ２個

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千歳空港のガラス屋さんで購入 使うのが勿体なくて ずっと飾っていました。１個３０００円くらいだったと思います種類...コップ素材...ガラスサイズ...小（直径：８センチ 高さ８.５センチ形状...丸割れ物なので慎重に梱包しますが発送後の紛失や破損等の事故は責任を負いかねますのでお願い致します