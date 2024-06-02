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PLATZ　B７４７SP　PanAm
商品番号 Y87785576040
商品名

PLATZ　B７４７SP　PanAm
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。PLATZ　B747SP　PanAm1/200です。このキットは無発泡ウレタン樹脂、ホワイトメタル、エッチングパーツなどを使ったマルチマテリアルキットです。一般に発売されているプラモデルとは違います。開封してありますが部品の小袋は未開封です。購入後20年ほどになります。箱には痛みがあります。デカールは変色は見られませんが使用出来るかわかりません。写真でご確認ご判断下さい。宜しくお願い致します。
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