坂本義弘　日本工芸会　盃　酒盃　ぐい呑み　磁器　有田焼

整理のため出品致します30年ほど前から倉庫に眠っておりました大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います付属品は☆木箱(全体的に染み、テープ痕あり)☆しおり☆共布(やや染みあり)の3点です高さ…約5cm幅…約7cm素人の長期保存であることなにとぞご了承くださいませ



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



105th KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



99th KOGIRE-KAI Silent Auction Catalog Vol.2 by KOGIRE-KAI - Issuu



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



101st KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



河井 寛次郎 作『三色 碗』 買取価格相場｜骨董品買取 緑和堂



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