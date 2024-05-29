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坂本義弘　日本工芸会　盃　酒盃　ぐい呑み　磁器　有田焼
商品番号 D54828027000
商品名

坂本義弘　日本工芸会　盃　酒盃　ぐい呑み　磁器　有田焼
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

整理のため出品致します30年ほど前から倉庫に眠っておりました大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います付属品は☆木箱(全体的に染み、テープ痕あり)☆しおり☆共布(やや染みあり)の3点です高さ…約5cm幅…約7cm素人の長期保存であることなにとぞご了承くださいませ
http://narcologia.ru/goods/passionate450613.html
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坂本義弘　日本工芸会　盃　酒盃　ぐい呑み　磁器　有田焼
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