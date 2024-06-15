ビークインex 構築済みデッキ レギュレーションE以降 バトルvipパス採用

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商品詳細
即購入OKまとめてのお値段です。●現物画像追加×●おまけなどの付属×●一部、絵違いに変更の可能性あり●金額提示のない値下げの可否の質問→削除トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します！【注意点】・ご要望や質問は、購入前にコメントください。購入後に確認のメッセージや要望があった場合は商品説明未読として、注文キャンセルまたはブロックします。・他、失礼な方はブロックします。#ポケカT13ポケカポケモンカードポケモン(18)ビークインex3枚ミツハニー4枚リーフィアVSTAR1枚リーフィアV1枚ルチャブル3枚ビーダル2枚ビッパ2枚マナフィ1枚かがやくフーディン1枚グッズ(14)バトルVIPパス4枚ハイパーボール4枚レベルボール2枚ヒスイのヘビーボール1枚あなぬけのヒモ2枚すごいつりざお1枚ポケモンのどうぐ(2)学習装置2枚サポート(11)博士の研究（オーリム博士）3枚ナンジャモ3枚ナタネの活気3枚ボスの指令（アカギ）2枚スタジアム(2)ビーチコート2枚エネルギー(13)基本草エネルギー13枚
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