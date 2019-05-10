ファイナルファンタジー FF クラウド ティファ エアリス セフィロス バレット

FINALFANTASYⅦファイナルファンタジーtradingARTSトレーディングアーツリメイク◾︎ラインナップクラウドティファエアリスセフィロスバレット◾︎サイズクラウドW66mm×D25mm×H97mmティファW46mm×D23mm×H91mmエアリスW60mm×D54mm×H90mmセフィロスW124mm×D93mm×H106mmバレットW62mm×D24mm×H101mm台座W49mm×D49mm×H2.5mm✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦#ぴっぴかちゅうのFF「ファイナルファンタジーVIIREMAKE」から、クラウドをはじめとした主要キャラクターたちがトレーディングアーツに登場!手の平サイズのコンパクトさでありながらも、キャラクターたちの表情や、武器やコスチュームの装飾に至るまで、劇中の印象そのままに立体化。集めやすく飾りやすいサイズ感で、劇中を彩るキャラクターたちの存在感を楽しむことが出来ます。⚠︎新品未使用品ですが、箱に傷みがある場合がございます。⚠︎バラ売りは致しかねます。⚠︎即購入優先です。⚠︎1番安い方法、簡易包装で発送致します。⚠︎配送時のトラブルは責任を取りかねます。✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦#ファイナルファンタジー#FF#エース#トレーディングアーツ#スクエアエニックス#ファイナルファンタジー#FINALFANTASY#FF#クラウド#ティファ#エアリス#セフィロス#バレット#フィギュア#フィギュアーツ2800＊406



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