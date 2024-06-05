カリモク　60 Kチェア　2シーター

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商品詳細
値下げしました！名古屋のカリモク家具にて購入しました。10年ほど前に購入しましたが、あまり座っていなかったので綺麗な状態です。ただ、1年ほど前から猫を飼い始めたので所々引っ掻き傷や、1箇所1ミリ程度の穴があいておりますので、写真にてご確認ください。基本的に土日祝での発送になります。中古品となりますので神経質な方はお控えください。カラー···ブラック主な張り地···合成皮革
http://narcologia.ru/goods/mythic606735.html
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