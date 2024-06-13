ロウヤLowya 2人掛けソファー

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ブランド：Lowyaロウヤ定価：35,998円(販売先によって異なる可能性あり)カラー：ライラックグレー購入時期：2020年10月使用歴：約3年3年前に購入。目立った傷や汚れはないものの、3年間使用済みであり、座面に若干の凹みあり。クッション類は全て取り外しが可能。また、クッションカバーも全て取り外しが可能。こまめに洗濯して管理をしていました。発送時、クッション類のカバーを選択した上でお譲りします。脚は4箇所、全て簡単に取り外しが可能。注意点⚠︎・ソファ自体がとても重量があり、女性1人では運ぶことが困難です。搬入等の際にはお気をつけください。・大型家具のため、発送に少しお時間を要する場合がございます。ご了承くださいませ。・発送方法につきましては、【梱包・発送たのメル便】を使用させていただきます。そのため大変恐縮ですが、梱包等に関するご意見等はご遠慮いただけますと幸いでございます。