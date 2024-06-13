値下げ　美品　青白磁　レンゲ　れんげ　スプーン　6本セット

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6本中、2本は数回使用いたしました。画像にてご確認頂きましてご納得の上、ご購入宜しくお願い致します。残り4本は、シールはがさず未使用保管安藤雅信井山三希子田中直純山本拓也高島大樹伊藤環鈴木史子角田淳花岡隆工藤和彦余宮隆清岡幸道岡晋吾岡さつき稲村真耶九谷青窯馬渡新平日高直子 松原竜馬クウネル天然生活KOHOROコホロ