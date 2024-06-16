19世紀 美少女画 ドイツ名窯 手描き プレート アンティーク 絵皿 飾り皿

【RoyalVienna byWagner】～ロイヤルヴィエナワーグナー作～こちらは、ドイツの最高絵付師と言われたワーグナーによる、美少女画のプレート「リリアン」です。ワーグナーの描く肖像画は、ふんわりと赤みをおびている肌の質感、顔の表情、髪の１本1本にいたるまで、大変繊細に描かれ、19世紀の少女がまるで今も生きているかのようです。背景色も、真っ白ではなく、少し青みがかった淡いグレーのような色で、少女のふんわりした感じをさらに魅力的にしています。そしてプレートの周りは、花や葉の植物模様を金彩が立体的に施され、ベースのコバルトブルーの上に美しく映えわたります。ちなみに「リリアン」という名前は、ドイツ語では「ユリの花」の意味のようです。素敵ですね。【動画はこちらからご覧ください】（ユーチューブ）https://youtube.com/shorts/w-ijy4WY7bw【商品詳細】◆サイズ 直径24.8㎝◆製造 19世紀後半（1850～1899年）◆窯元 ロイヤルヴィエナ（裏面に窯印あり）◆表右下に「Wagner」のサインあり。【商品状態】およそ、150年ほど前の作品です。傷や欠け、修復跡等はございません。年代を考慮しても大変良い状態です。【ロイヤルヴィエナについて】元々、「ロイヤルヴィエナ」は、オーストリアの女帝「マリア・テレジア」（マリー・アントワネットの母）によって、18世紀にウィーンで発足し、100年以上続きました。閉窯後も、ウィーン窯の名声は非常に高く、ウィーン窯様式の磁器を生産する窯が相次ぎました。そしてワーグナーはドイツに工房を構え、この作品が生まれたというわけです。ワーグナーの作品は、世界中のオークションハウスなどでも高額落札されているほど高く評価されています。この作品はその中でも、現存数が極端に少なく特に人気のある少女画です。★もちろんフリマ（国内？)初出品です。もし、気にいっていただけたらお早めにご検討ください。おそらく次はありません。#【女性向け】おすすめ輸入商品一覧はこちら♪#レアな輸入商品全一覧はこちら！#ナミヤ輸入雑貨店素材...陶器・磁器



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



ロイヤルヴィエナの値段と価格推移は？｜24件の売買データからロイヤル ...



19世紀 美少女画【 ドイツ名窯 ロイヤル ヴィエナ ワーグナー作】 手描き プレート 飾り皿 金彩 美人画 アンティーク 絵皿 本物保証 KPM Royal Vienna by Wagner



アガベ チタノタ 綠幽靈 輸入株 强棘 セットアップ 9600円引き www ...



ヴィエナ 皿の値段と価格推移は？｜11件の売買データからヴィエナ 皿の ...



ドイツ名窯の値段と価格推移は？｜5件の売買データからドイツ名窯の ...



マイセン（meissen） – アンティークテーブルウェア



finestaRt



ドイツ製 キューピーの絵皿 ローズオニール アンティークプレート - SNAP



ドイツ製 キューピーの絵皿 ローズオニール アンティークプレート - SNAP