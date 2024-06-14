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カカシ先生両目写輪眼ver.フィギュア
商品番号 F23629473069
商品名

カカシ先生両目写輪眼ver.フィギュア
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,672 円
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商品詳細

NARUTO疾風伝一番くじ紡がれる火の意志C賞カカシ両目写輪眼verフィギュア「はたけカカシ」が一番くじに登場！！オビトから左目の『写輪眼』の力を借り、ナルト・サスケとともにカグヤに立ち向かう姿をMASTERLISEシリーズで初立体化!!店舗にて開封で購入後、自宅にて飾っておりました。自宅保管•店舗に置かれていた商品ですので初期不良や汚れ等ある場合が御座います。現状品という事をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。発送は緩衝材に包み、袋か段ボールに入れて発送予定です。ご不明な点が御座いましたらお気軽ご連絡下さい。ナルトサスケサクラアニメ漫画両眼通常の瞳マンガ一番くじラストワンABCハイクオリティマスターライズ
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