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【引渡し希望】タンスのゲン 三人掛け ソファー ハイバック カバー付
商品番号 P20572039755
商品名

【引渡し希望】タンスのゲン 三人掛け ソファー ハイバック カバー付
ブランド名 タンスノゲン
特別価格 税込 4,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年半ほど使用しました。現在もAmazonにて46,999円で販売されているソファです(ネイビーは欠品)。一緒に使用していたニトリのソファカバーもお付けします。ソファ本体に、別のカバーをしていた時にできた毛玉があります。ニトリのソファカバーは一部糸のほつれがあります。大型なため京都府南部(大阪府に近い)まで直接引取りに来てくださる方にお譲りできたらと思います。以前、エスティマの後部座席には積めました。喫煙者、ペットはおりません。↓以下、ネットより引用【サイズ】外寸：幅203×奥行き90×高さ96cm/座面高：43cm（脚12cm含む）【重量】約57kg【耐荷重】約250kg【素材】張地：ファブリック（ポリエステル100％）/中材：ポケットコイル、ウレタンフォーム、シリコンファイバー、ウェービングベルト、Sバネ/フレーム：スチール/脚：ラバーウッド/中央脚：スチール【おすすめポイント！】・座り心地のよい、広々ポケットコイル入り座面・頭まで預けられるハイバック背もたれ・丸みを帯びた柔らかい肘置きは枕代わりに！・肌触りが良いファブリック生地・座面と背もたれは取り外し可能で掃除も簡単テイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、北欧カラー···ブルーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/perpetual395646.html
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