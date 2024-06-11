遠藤さくら生写真　3種コンプ⑩ ごめんねFingers crossed

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商品詳細
遠藤さくら生写真コンプ⑩です。(複数出品のため番号表記してあります。)比較的綺麗な状態です。トレ品も含まれております。素人保管のため神経質な方は購入お控えください。発送時は厚紙による補強（硬質ケース希望の方は+70円)、スリーブ、防水対策を行って発送させていただきます。※厚紙不足の場合は追加料金なしで硬質ケースで発送いたします。他の出品とまとめ買いで100円値引きさせていただきます。普通郵便で発送予定ですが、発送方法変更希望の方はプロフィールをご覧ください。お気軽にコメントお願いします！乃木坂46乃木坂 乃木坂生写真遠藤さくら遠藤さくら生写真真夏の全国ツアー
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