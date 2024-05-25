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漆塗りの菓子器です。（箱付き）30年前、祖母から譲り受けたものですが知識がないので作者などの詳細はわかりません。当時、貴重な物であることは聞いていました。◆サイズ 高さ : 13cm（二段+蓋） 直径 : 18cm ◆コンディション 使用感はありますがキズ、汚れ 剥げ等はない状態です。 写真をご参照お願いします。個人所有の骨董品であることをご理解頂きましてご購入のご検討をお願い致します。プロフィールをご一読、お願い致します。