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商品詳細
大きなハート型のピンクカルサイトです。まるでバラの花びらのような結晶は自然界が創り出した芸術品ともいえます。ピンクカルサイトは「聖母マリアの慈愛」と古来から呼ばれており、すべてを許す寛容さ、優しさ、愛情を意味します。「愛を運ぶ石」とも呼ばれ、ネガティブなエネルギーを吸収し、恋愛に対する恐怖心や心の痛みを取り除いてくれるストーンといわれています。愛情を深めたい方、恋愛運を高めたい方、大切な人との絆を深めたいという時にオススメです。重さ190グラム大きさ6.7cmx2.8cmx7.7cmパワーストーンヒーリング天然石天然宝石インテリア置物風水宝石療法お守りクリスタルヒーリングレイキチャクラエネルギーヒーリングエネルギーチャージ天然石 パワーストーン 原石 クリスタル タンブル インテリア 置物 天然石インテリア ナチュラルストーン 鉱物 コレクション お守り 風水 鉱石 発光鉱物 蛍光鉱物 天然石タンブル 握り石 カルサイト オレンジカルサイト 方解石 ハートタンブル ハート ジューシー#クリスタル#水晶#クラスター#インテリア#ポイント
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http://narcologia.ru/goods/assessor123903.html
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大特価 大きなピンクカルサイト ハート型 - 置物
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