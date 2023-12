☆ゲーベル社☆フンメル人形17㎝☆ The mail is here ☆ 話題の人気 ... ☆ゲーベル社☆フンメル人形17㎝☆ The mail is here ☆ 話題の人気 ...



★フンメル人形【Hummel】 ゲーベル社 【Goebel】Themailishere【メールはこちら】 17㎝ ×7㎝ ×11.8㎝ドイツ ゲーベル社のフンメル可愛い子供の仕草を表現した陶磁器のお人形です(*^^*)今ではアクリル樹脂になったので入手が難しくなっています。郵便配達の真似をしているのですが見ていて微笑ましくなるお人形です。可愛いので集めていたのですが気に入っていただける方にお譲りしたくて出品しました。温かみのある可愛いお人形ですので是非飾ってみてくださいね(o^^o)【フンメル人形・ゲーベル社】【修道女マリア・インセンティア・フンメル】が描く可愛い子供達の様子が【陶磁器会社経営のフランツゲーベル】の目に留まり陶器人形にされました、今ではアクリル樹脂になったので入手が難しくなっています。★サイズ約17㎝×7㎝高さ約11.8㎝ ★人気作品フンメル人形図録にも掲載されています【Hum226】【状態】★年代物になりますのでくすみ\u0026色むら\u0026汚れなどもあります★購入の時から裏側に換入があったのですが焼成時に出来た物だと思われます【7\u00268枚目画像のように馬のお腹など破裂を防ぐ為に空気穴が開けられています】大きなダメージは無いと思うのですが素人保管になりますので画像を良く確かめてご購入くださいね【こちらの基準でチェックは厳重にしておりますが1度人の手に渡った物ですので完品をお求めの方・神経質な方は購入をお控えください】【かなり細かく画像\u0026記載を致しましたが、やはり実物と画像が微妙に違う事もあるかと思います。細かい部分を気にされる方は、百貨店などの実店舗でご購入される事をお勧め致します】★専用箱は無いのですが丁寧に梱包してお送りさせていただきます★分からない事やご質問などあればコメントくださいね(*^^*)【複数ご購入方には送料分お引きさせていただきますのでおっしゃってくださいね】種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器高さ···~19.9cm