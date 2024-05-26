【新品・未使用】アロマディフューザーLei

頂いた物ですが使わないのでお譲りします。未開封品です。Leiは電源を一切使わず、ティーライトキャンドルの熱を利用して回転させるファンによってアロマオイルの香りを拡散させる、新発想のアロマディフューザー。高級感があり、部屋のインテリアに最適です！素材...スチールテイスト...インダストリアル,モダンテイスト...モダン主な素材...スチール主な素材...スチール置物...その他



Lei non electric アロマディフューザー｜その他フレグランス｜IDEE ...



《キャンドルの熱源でファンを回し香りを拡散するアロマディフューザー》Lei non electric aroma diffuser | Lei | a.278 for SLOW LIVING



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