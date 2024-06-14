希少 フラワースタンド 花台 ガラス 水盤 ガーデニング バンブー

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商品詳細
お値下げしました！ガラスボールフラワースタンドになります。台は珍しい竹となっております。水にお花を浮かべるととても素敵です。メダカなどを飼育しても可愛いです(^^)※購入時よりスタンドは天然木のためか少しグラグラしています。植木など重いものは載せることはできません。【サイズ】・幅39x42cm高さ74cmほど(水盤含む)・水盤(ガラス部分のみ)38.5x38高さ13cmほど【状態】目立つダメージ等なく状態良好かと思います。※竹を焼き込んで加工してあるものです。※あくまでUSEDですので神経質な方はご遠慮ください。フラワーベース華道花器バードバスメダカ鉢水瓶すいれん鉢竹バンブー和モダンエスニックアジアン
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