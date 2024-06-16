スワロフスキー置物　スターウォーズ

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商品詳細
マンダロリアン ベビーヨーダこちらは新品未使用なのですが購入時よりマントの後ろの裾付近にほんとに小さな針先程の傷があります肉眼では見えないかもしれませんその為、やや傷ありにしていますスターウォーズシリーズコンプリート目指していましたが断念しましたので少しずつ出品致します縦4.5㎝程×横4㎝程
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