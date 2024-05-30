永田良介商店 533型 アームソファ 一人掛け 神戸家具 ジャパンヴィンテージ

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永田良介商店533型アームソファ一人掛け神戸家具ジャパンヴィンテージ古民家スタイル1Pソファシングルソファ和モダン308556■商品説明イギリスアンティークのような優雅で凛とした佇まい。創業150年の日本一古い洋家具屋だとか。永田良介商店発祥の地が神戸と聞いて、なんだか納得。歴史ある神戸の洋館の雰囲気にぴったりです。実際、永田良介商店の家具は、旧ジェームス邸や芦屋の名だたる名家の邸宅やホテルなどに使われていたそう。素朴で深みのあるフレームと優しいグリーンのファブリック。他とはなんだか違う、奥深さがあります。■商品詳細【メーカー】永田良介商店【サイズ(cm)】幅：68.5奥行：71高さ：80座面の高さ：37※座面までの高さは、座っていない状態の一番高い部分を測っています。アームの高さ：51.5【素材】ナラ材■特記事項フィーデンワックスで仕上げています。当店でウレタン、張地共に新調しています。■コンディション脚もとに小さなカケ、アームにキズ、スレ等ありますがヴィンテージの良い風合いとなっています。※中古品につき画像には写りきらないキズや汚れのある場合がございます。※ご使用のディスプレイ環境により色や明るさに若干違いの出る場合があります。※必ずコンディションを確認しご不明点はお問い合わせください。テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、エレガントカラー...グリーン主な張り地...布・ファブリック