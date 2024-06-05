【 限定品 】アラビア 140周年 記念 プレート

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アラビア140周年記念プレートです(*¨*)数回使用しています。直径約26cmの大きめサイズです。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〈梱包・発送について〉水濡れ防止の袋+プチプチゆうゆうメルカリ便で匿名配送させて頂きます。※送料はこちらで負担させて頂きます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〈注意〉お手数ですが必ずプロフィールをお読み頂きますようお願いいたします。ご購入頂いたじてんでプロフィールの内容に承諾されたとみなします。申し訳ございませんがお値下げはできません。お値下げコメントには返信いたしませんのでご了承ください。中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入ください。#アラビア#arabia#プレート#皿#北欧#大皿