しん窯　青花　小鉢　5個　気球船　マント異人　帆船　ステッキ異人　オランダ船

しん窯青花小鉢気球船マント異人帆船ステッキ異人オランダ船サイズ 直径約8.6㎝×高さ約4㎝ ほ使用せずに保管していましたので状態は綺麗だと思います。検品はしましたが素人によるものですので見落としがございましたらご容赦下さい。細かい所が気になられる方のお取引きはお控えください。自宅保管にご理解頂ける方のご検討をお願い致します。箱はございません。



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