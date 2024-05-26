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希少！松本民芸家具のラッシスツール2脚セット 検洋館古民家古道具
商品番号 U88780656161
商品名

希少！松本民芸家具のラッシスツール2脚セット 検洋館古民家古道具
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 31,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松本民芸家具のラッシスツールです。松本民芸家具ならではの格調高いデザインでディスプレイとしても良い雰囲気です。画像の通り経年のスレなどありますが、大きな問題はありません。高さ34cm、幅44cm、奥行34cmです。古いものですのでどうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/update41195.html
http://narcologia.ru/goods/plaque481407.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly480184.html
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