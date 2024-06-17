金色の装飾 考える像 抽象アート彫刻 ゴールデンレジン 置物 ゴールド 人物像

ご覧いただきありがとうございます！こちらの商品は【金色考える人置物3つセット】です＾＾抽象的なモダンなデザインで美しい置物です！お部屋や寝室、オフィス、リビング、ホテルに最適◎・カラー：ゴールド・サイズ：画像参照・素材：樹脂・特徴： ∟エレガントでモダンなインテリア！ ∟3つ絵セットなので、まとめてでも1つずつ飾っても素敵＾＾ ∟手触り滑らかで、お手入れも簡単♪



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