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フランス製陶器雑貨フェーヴ　お菓子の道具　12個　製菓　型　フェーブ
商品番号 V24994405407
商品名

フランス製陶器雑貨フェーヴ　お菓子の道具　12個　製菓　型　フェーブ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊お値下げしました＊■フランス製陶器のフェーヴ。ガレット・デ・ロワに入れます。■大きさは、2～3cmです。多少の誤差はご容赦ください。■商品写真は共通のものを掲載しています。ご了承ください。■セットのみの販売となります。■お値下げの交渉はご遠慮くださいませ。フェーヴは、菓子材として製造されたものであり、ミニチュア製品のように細部まで精密には作られておりません。わずかな欠け、多少の色ムラ、塗料のムラなどがあっても「不良品」ではありません。この点のご指摘には対応いたしません。これらのことをご納得いただいた上でご購入くださいますようお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recycling323914.html
http://narcologia.ru/goods/unusable997774.html
http://narcologia.ru/goods/choice758985.html
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