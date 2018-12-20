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- フランス製陶器雑貨フェーヴ お菓子の道具 12個 製菓 型 フェーブ
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商品詳細
＊お値下げしました＊■フランス製陶器のフェーヴ。ガレット・デ・ロワに入れます。■大きさは、2～3cmです。多少の誤差はご容赦ください。■商品写真は共通のものを掲載しています。ご了承ください。■セットのみの販売となります。■お値下げの交渉はご遠慮くださいませ。フェーヴは、菓子材として製造されたものであり、ミニチュア製品のように細部まで精密には作られておりません。わずかな欠け、多少の色ムラ、塗料のムラなどがあっても「不良品」ではありません。この点のご指摘には対応いたしません。これらのことをご納得いただいた上でご購入くださいますようお願いいたします。
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