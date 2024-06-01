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天然石☆モリオン　黒水晶　丸玉☆約14.5cm　約4.41kg☆パワーストーン☆
商品番号 D17691909473
商品名

天然石☆モリオン　黒水晶　丸玉☆約14.5cm　約4.41kg☆パワーストーン☆
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可。即ブロックします。※複数商品をご購入の場合のみ、同梱による送料の差額分の割引あり。※複数商品をご購入の場合は購入前にお知らせ下さい。購入後は対応できません。趣味で集めていたものの整理のため出品します。◆天然黒水晶（モリオン）の丸玉（ミニ台座あり）・天然石ショップで数年前に購入したものです・サイズ約14.5cm/重さ約4.41kg※素人採寸、測る部分による多少の誤差はございますことご了承下さい。※天然のものとなりますので、キズや欠けなどあります。完璧なものをお求めの方はご遠慮下さい※モニター環境や室内室外により色味が違ってみえます。#天然石#パワーストーン#原石#スフィア#巨大
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit514286.html
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