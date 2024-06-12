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アンリ　木彫り人形　2体セット
商品番号 K37244906059
商品名

アンリ　木彫り人形　2体セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンリ木彫り人形エーデルワイスと女の子18㎝羊飼いの少年12㎝2体セット飾っていた物です。ご理解ある方、よろしくお願いします。
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