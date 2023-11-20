福本大晴のちびぬいです。(デタカはおまけでお付けします)外に持ち出したことはなく、自宅保管しておりました。外装もありますが、折り目がついてしまっています。ご理解のある方のみのご購入をお願いいたします。◎即購入可◎お値下げ検討防水加工、補強等をして発送致します。



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